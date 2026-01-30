Muere la actriz Catherine O' Hara, recordada por su papel en 'Mi pobre angelito'

La actriz canadiense Catherine O'Hara, quien interpretó a la madre de Kevin en el clásico navideño 'Mi pobre angelito', falleció este viernes 30 de enero de 2026.

O'Hara es recordada por su papel en la película 'Home Alone', en inglés y 'Mi pobre angelito' o 'Solo en casa', en español.

También escritora y guionista, O'Hara falleció a los 71 años, según informó el medio especializado TMZ.

La actriz canadiense ganó un premio Emmy y un Globo de Oro por su papel en la comedia 'Schitt's Creek'.

O'Hara es reconocida por su actuación como Delia en 'Beetlejuice' y su secuela de 2024. Participó en más de un centenar de producciones.

Sin embargo, la fama le llegó con su papel como Kate, la madre del pequeño Kevin McAllister, interpretado por Macaulay Culkin, en 1990 y 1992.

Su relación con el joven actor se extendió en el tiempo y a pesar de la distancia. Incluso ella contó varias veces que Culkin la seguía llamando "mamá".