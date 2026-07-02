Localizan a Emma Merino, de 2 años, tras estar desaparecida desde el 26 de junio

La niña Emma Danae Merino Yépez, reportada como desparecida el 26 de junio de 2026, ya fue localizada. Así lo informó la Fiscalía General este jueves 2 de julio de 2026.

Emma, de dos de edad, fue vista por última vez en el barrio Santa Cruz, en Ambato, provincia de Tungurahua.

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado solicitaron la colaboración de la ciudadanía para localizar a la niña y devolverla a su hogar.

¿Cómo denunciar una desaparición?

Las desapariciones de personas en Ecuador pueden ser reportadas de manera inmediata. El proceso puede hacerse de manera presencial, pero también se puede reportar a través de la línea 9-1-1.

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Lo primero es acudir a la Fiscalía más cercana. En las oficinas se encuentra el Servicio de Atención Integral (SAI) que atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00. Fuera de ese horario, y en días de asueto, se debe acudir a la Policía Nacional.

En caso de adultos a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased) y en caso de menores de edad a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).