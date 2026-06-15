Localizan en Quevedo a Brytany Mafla tras activarse la Alerta Emilia

La niña Brytany Mafla fue hallada en Quevedo luego de dos días desaparecida.

La niña Brytany Mafla, desaparecida en Quito, fue hallada este lunes 15 de junio de 2026 en Quevedo.

La Policía Nacional informó que la menor, por quien se activó la Alerta Emilia en Ecuador, fue hallada y "se encuentra a buen recaudo".

La niña de nueve años se encontraba en su domicilio en Tumbaco cuando desapareció el 13 de junio.

La Policía del Circuito Galo Plaza, de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, localizó a la niña, pero las circunstancias de su hallazgo no se han compartido.

La menor desapareció de su domicilio; sus familiares reportaron su ausencia y desconocen las circunstancias en las que salió de la vivienda.

¿Qué es la Alerta Emilia y cómo funciona en Ecuador?

La Alerta Emilia fue creada en Ecuador en 2018 y se inspiró en el modelo de Alerta Amber, utilizado en gran parte del mundo para hallar a menores desaparecidos.

Este sistema de emergencia rápida se activa en Ecuador para la búsqueda inmediata de niños y adolescentes desaparecidos y considerados en alto riego.

Consiste en la difusión inmediata de la alerta del menor desaparecido, en un radio aproximado de 200 kilómetros, a través de redes sociales, especialmente Facebook e Instagram.

Lo que se espera es amplificar la búsqueda y llegar a la mayor cantidad de personas en las primeras horas, que son clave luego de la desaparición.