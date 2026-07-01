Buscan a Emma Merino, niña de dos años desaparecida en Ambato

Emma Danae Merino desapareció en Ambato el 26 de junio de 2026.

La niña Emma Danae Merino Yépez desapareció en Ambato el 26 de junio de 2026, según reportó la Fiscalía de Ecuador este miércoles.

Emma desapareció en el barrio Santa Cruz, en Ambato, provincia de Tungurahua.

La niña de dos años tiene ojos y cabello de color negro, según la descripción disponible en la página web del Ministerio del Interior.

La menor nació el 1 de septiembre de 2023 y fue vista por última vez el 26 de junio de 2026.

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado han solicitado la colaboración de la ciudadanía para localizar a la niña y devolverla a su hogar.

Si alguna persona tiene información sobre su paradero pueden comunicarse a la línea 1800 DELITO (335486).

¿Cómo denunciar una desaparición?

Las desapariciones de personas en Ecuador pueden ser reportadas de manera inmediata. El proceso puede hacerse de manera presencial, pero también se puede reportar a través de la línea 9-1-1.

Lo primero es acudir a la Fiscalía más cercana. En las oficinas se encuentra el Servicio de Atención Integral (SAI) que atiende de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00.

Fuera de ese horario, y en días de asueto, se debe acudir a la Policía Nacional.

En caso de adultos a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased) y en caso de menores de edad a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen).