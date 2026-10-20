¿Quién era Manuel Llamuca? El reciclador de 83 años que murió tras ser atropellado en Quito

Manuel Llamuna, de 83 años, falleció el pasado viernes 16 de octubre de 2026, tras ser atropellado por una motocicleta policial en la av. 10 de agosto de 2026, en el norte de Quito.

A sus 83 años, Manuel Llamuca no conoció el descanso. Día a día recorría las calles del norte de Quito empujando su coche de recolección para juntar botellas de plástico, cartones y material reciclable.

Era el sostén económico de su hogar y el único apoyo de su esposa, María Luisa, de 85 años, quien padece un 85% de discapacidad intelectual.

Ese esfuerzo diario se interrumpió abruptamente el pasado viernes 16 de octubre de 2026 a las 07:00 en la intersección de la avenida 10 de Agosto y La Y.

Una motocicleta de la Policía Nacional lo arrolló mientras realizaba su jornada de trabajo.

Manuel Llamuca, quien sustentaba a su esposa con discapacidad, falleció atropellado en Quito. Cortesía

La búsqueda desesperada y un pronóstico devastador

La tragedia golpeó a su familia en medio del desconcierto. Al ver que no retornaba a casa, sus seres queridos recorrieron hospitales de la capital hasta encontrarlo ingresado de emergencia en el Hospital Pablo Arturo Suárez.

Allí, el diagnóstico médico confirma la gravedad del impacto: politraumatismos severos en todo el cuerpo, fracturas en las costillas, la pelvis y un traumatismo craneoencefálico que comprometió gravemente su cerebro, además de afectaciones cardíacas.

"Los médicos nos dieron un 10 % de probabilidad de vida y un 90 % de que falleciera. Nos explicaron que debido al impacto sus órganos dejaron de responder: los riñones, el hígado, el corazón y la parte neurológica". Julio Llamuca, hijo de Manuel.

A las carencias del cuadro clínico se sumó la angustia económica. La familia denunció que el centro de salud estatal no contaba con los medicamentos ni los insumos de emergencia requeridos.

Esto obligó a sus hijos a recorrer farmacias para comprar medicamentos escasos con recursos que no poseían.

El adiós a un hombre dedicado a su familia

Tras dos días de agonía, la tarde del domingo 18 de octubre de 2026 los especialistas llamaron a la familia para la despedida final.

A las 18:30, el corazón de Manuel Llamuca se detuvo a causa de un paro cardíaco.

Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre humilde, solidario y trabajador incansable que dedicó sus últimos años a cuidar a su compañera de vida durante casi cuatro décadas.

Hoy, su esposa queda en una vulnerabilidad absoluta.

El servidor policial involucrado en el choque fue aprehendido inicialmente, pero quedó en libertad bajo la figura de investigación previa.

A cargo del procedimiento está la Fiscalía, que recopilará los elementos para determinar responsabilidades penales.