Activan Alerta Emilia por desaparición de Matías Fernando Fernández Pinto en Quito

Familiares y Policía buscan a Matías Fernández en la capital

El niño Matías Fernando Fernández Pinto fue reportado como desaparecido el 4 de agosto de 2026 en Quito.

La Fiscalía General del Estado activó la Alerta Emilia tras conocer que el menor fue visto abordando solo un taxi color amarillo en la avenida Mariscal Sucre.

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita localizar su paradero lo antes posible.

Características tras desaparición en Quito

De acuerdo con el reporte oficial, Matías Fernando Fernández Pinto fue visto por última vez en la capital ecuatoriana.

Hasta el momento, las autoridades mantienen activa la búsqueda y piden a la población compartir cualquier dato que pueda contribuir a encontrarlo.

El menor de 14 años de edad tiene una estatura de 154 cm, ojos color cafés, su color de piel trigueña y su color de cabello es negro.

La hora de desaparición de Matías se registró a la 1:10 de martes 4 de agosto del 2026.

Matías Fernández Fiscalía

Piden apoyo ciudadano

Las personas que tengan información sobre el paradero de Matías Fernando Fernández Pinto pueden comunicarse de inmediato al 1800 DELITO (335486).

Las autoridades recuerdan que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser importante para avanzar en la localización de la persona reportada como desaparecida.

La búsqueda continúa mientras familiares y autoridades esperan obtener pistas que permitan dar con su ubicación.

Se recomienda a la ciudadanía utilizar únicamente los canales oficiales para reportar información y evitar difundir datos no confirmados.