Sismo de magnitud 3.9 se registró esta madrugada en San Gabriel, provincia del Carchi

El Instituto Geofísico reporta un sismo de 3.9 cerca de San Gabriel, Carchi

Un sismo de magnitud 3.9 se registró la madrugada de este miércoles 5 de agosto de 2026 en la provincia de Carchi.

El movimiento telúrico ocurrió cerca de San Gabriel, según el reporte del Instituto Geofísico. Sismo cerca de San Gabriel

De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico, el evento sísmico ocurrió a las 05:36:59 y alcanzó una magnitud de 3.9 MLv.

El epicentro fue localizado a 3,3 kilómetros de San Gabriel, en la provincia de Carchi, con una profundidad de 6 kilómetros, lo que corresponde a un sismo superficial.

Sin reportes de daños hasta el momento

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni daños materiales relacionados con el movimiento telúrico.

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas, por lo que este tipo de eventos son monitoreados de forma permanente por el Instituto Geofísico, que mantiene vigilancia sobre la actividad sísmica en todo el país.