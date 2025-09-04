Matrículas extraordinarias para escuelas y colegios de la Sierra empezaron este 4 de septiembre
El proceso de matriculas extraordinarias se realiza en línea. El Ministerio de Educación estableció un cronograma.
Las clases en la Sierra y Amazonía empezaron el lunes 1 de septiembre del 2025.
API
Compartir
Actualizada:
04 sep 2025 - 11:05
Las matrículas extraordinarias para escuelas y colegios de la Sierra y Amazonía de Ecuador empezaron este jueves 4 de septiembre del 2025. Este proceso estará habilitado por cuatro días.
La asignación de cupos se realiza conforme a la disponibilidad de la oferta educativa, el lugar de vivienda referencial del estudiante y la preferencia de la familia.
Cronograma de matrículas
El cronograma de matriculación extraordinaria se realizará de la siguiente forma:
Del 4 al 7 de septiembre con número de cédula
- Jueves 4 de septiembre: Preparatoria (1° grado) y Educación General Básica Elemental (2°, 3° y 4° grado)
- Viernes 5 de septiembre: Inicial (grupo 3 y 4 años)
- Sábado 6 de septiembre: Educación General Básica Media (5°, 6° y 7° grado) y Educación General Básica Superior (8°, 9° y 10° grado)
- Domingo 7 de septiembre: Bachillerato (1°, 2° y 3° curso)
Desde el lunes 8 de septiembre se prodrá realizar la matricula extraordinaria con o sin número de cédula en todos los grados y cursos.
Requisitos para realizar el proceso
Las personas que realizan la matriculación por primera vez en instituciones educativas fiscales deben tener: número de cédula de indentidad del representante y del estudiante, correo electrónico del representante y número de contacto (celular o fijo).
Paso a paso para realizar la matricula
La matrícula extraordinaria se realiza de la siguiente forma:
- Ingresar a la página web juntos.educación.gob.ec
- Dar clic en el régimen correspondiente (Costa - Galápagos/ Sierra - Amazonía)
- Seleccionar 'Matrículas' y luego en 'Matrículas en línea'
- Escoger en régimen una opción
- Ir a 'Matrícula extrordinaria'
- Llenar los campos solicitados con los datos del estudiante
- Guardar y finalizar el proceso
- Revisar el certificado de matrícula enviado al correo elctrónico que registró
Si no encuentra el certificado de matrícula puede consultar en el siguiente enlace: https://juntos.educacion.gob.ec/index.php/consulta-sierra/asignacion
Compartir