Sociedad

Matrículas extraordinarias para escuelas y colegios de la Sierra empezaron este 4 de septiembre

El proceso de matriculas extraordinarias se realiza en línea. El Ministerio de Educación estableció un cronograma. 

Las clases en la Sierra y Amazonía empezaron el lunes 1 de septiembre del 2025.

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

04 sep 2025 - 11:05

Las matrículas extraordinarias para escuelas y colegios de la Sierra y Amazonía de Ecuador empezaron este jueves 4 de septiembre del 2025. Este proceso estará habilitado por cuatro días. 

La asignación de cupos se realiza conforme a la disponibilidad de la oferta educativa, el lugar de vivienda referencial del estudiante y la preferencia de la familia.

Cronograma de matrículas

El cronograma de matriculación extraordinaria se realizará de la siguiente forma: 

Del 4 al 7 de septiembre con número de cédula

  • Jueves 4 de septiembre: Preparatoria (1° grado) y Educación General Básica Elemental (2°, 3° y 4° grado)
  • Viernes 5 de septiembre: Inicial (grupo 3 y 4 años)  
  • Sábado 6 de septiembre: Educación General Básica Media (5°, 6° y 7° grado) y Educación General Básica Superior (8°, 9° y 10° grado) 
  • Domingo 7 de septiembre: Bachillerato (1°, 2° y 3° curso)

Desde el lunes 8 de septiembre se prodrá realizar la matricula extraordinaria con o sin número de cédula en todos los grados y cursos. 

Requisitos para realizar el proceso

Las personas que realizan la matriculación por primera vez en instituciones educativas fiscales deben tener: número de cédula de indentidad del representante y del estudiante, correo electrónico del representante y número de contacto (celular o fijo).

Paso a paso para realizar la matricula

La matrícula extraordinaria se realiza de la siguiente forma: 

  • Ingresar a la página web juntos.educación.gob.ec
  • Dar clic en el régimen correspondiente (Costa - Galápagos/ Sierra - Amazonía)
  • Seleccionar 'Matrículas' y luego en 'Matrículas en línea'
  • Escoger en régimen una opción 
  • Ir a 'Matrícula extrordinaria'
  • Llenar los campos solicitados con los datos del estudiante 
  • Guardar y finalizar el proceso
  • Revisar el certificado de matrícula enviado al correo elctrónico que registró

Si no encuentra el certificado de matrícula puede consultar en el siguiente enlace: https://juntos.educacion.gob.ec/index.php/consulta-sierra/asignacion  

