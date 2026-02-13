Contra toda superstición, 467 parejas contraerán matrimonio en Ecuador este viernes 13

467 parejas de Ecuador hicieron cita para casarse en pleno viernes 13, a pesar de la superstición y cerca de San Valentín, este viernes 13 de febrero de 2026 en las diferentes agencias del Registro Civil.

Las parejas tradicionalmente buscan el Día del Amor y la Amistad para contraer matrimonio, al ser este viernes el último día labotal antes del 14 de febrero, los matrimonios se llevarán a cabo a pesar de las superticiones por la fecha.

"Nosotros creemos que la suerte la construyen las decisiones que uno toma con el corazón. Si estamos juntos y tenemos fe, no hay número que nos asuste", dijo Luis antes de contraer matrimonio con Ana en una de las oficinas del Registro Civil.

Lejos de representar la mala fortuna, este viernes 13 será un nuevo comienzo en la vida de centenares de parejas que dieron el 'Sí' en Ecuador.

Además, este día se acerca al 14 de febrero, cuando se conmemora el Día de San Valentín, asociado al amor.

La semana previa a San Valentín, del 9 al 13 de febrero, se celebraron 1 109 matrimonios. Mientras que en 2025 el 14 de febrero fueron 679.