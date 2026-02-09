¡Fue real! Una pareja se casó en el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl

La boda que se celebró en el medio tiempo del Super Bowl fue real según confirmó el representante del artista.

El enlace matrimonial celebrado este domingo 8 de febrero del 2026 durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny fue una unión real, según confirmó el representante del artista a la revista Variety.

La pareja se casó en el escenario más visto de Estados Unidos mientras a su vez formaba parte de la escenografía que presentó el 'conejo malo' durante el entretiempo.

La boda ocurrió mientras Bad Bunny interpretaba Baile Inolvidable, uno de los mayores éxitos del puertorriqueño desde su estreno en 2025.

Esto causó asombro porque no eran actores. La pareja realmente se casó en presencia de miles de personas y teniendo como testigo al artista musical, a quien habían invitado previamente a su matrimonio, pero Bad Bunny decidió reinvitarlos para que unieran sus vidas en medio del show.

La boda fue legal y real, y los nombres de los novios se desconocen hasta el momento. Durante el acto, partieron el pastel e incluyeron al cantante como testigo en su acta de matrimonio, pero hasta el momento no se sabe si las personas que aparecieron en la ceremonia hacían parte de la familia y amigos de la pareja o si eran integrantes del equipo de baile de Bad Bunny.

El puertorriqueño lideró este domingo el espectáculo del descanso en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

A una actuación repleta de símbolos de su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.