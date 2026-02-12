Más de 10 800 niños en Ecuador están registrados con el nombre de Valentín

En Ecuador, elegir un nombre no suele ser una decisión al azar. Detrás de cada registro hay historias familiares, creencias, recuerdos y, en muchos casos, fechas que marcan la vida de los padres. Entre ellas, febrero ocupa un lugar especial por una celebración que inspira a miles: el Día de San Valentín.

El amor y la amistad no solo se expresan con flores, cartas o regalos. Para muchas familias, también se convierten en identidad. Así lo reflejan las cifras del Registro Civil, que muestran cómo los nombres Valentín y Valentina continúan siendo una elección recurrente en el país.

Entre 2024 y lo que va de 2026, un total de 10.801 ecuatorianos y ecuatorianas han sido inscritos con estos nombres vinculados al romance, la valentía y el afecto. En 2024 se registraron 183 personas llamadas Valentín y 5 202 Valentina. Un año después, en 2025, las cifras alcanzaron 185 Valentines y 4 829 Valentinas. Hasta el 10 de febrero de 2026, ya constan 10 Valentines y 392 Valentinas.

Estos datos confirman que, pese al paso del tiempo y a las nuevas tendencias, los nombres inspirados en el Día del Amor siguen vigentes en los hogares de Ecuador.

Según el Registro Civil, los nombres reflejan emociones, expectativas y valores familiares. Son, en muchos sentidos, la primera herencia simbólica que reciben las personas al nacer.

Así, aunque no todos lleven un nombre asociado al amor, cada identidad tiene un origen marcado por una decisión afectiva. Un acuerdo entre padres, una ilusión compartida o un recuerdo que quiso permanecer en el tiempo.

En este mes de San Valentín, las cifras del Registro Civil recuerdan que el amor no solo se celebra en pareja, sino también en esos pequeños gestos que nos acompañan toda la vida, como el nombre que nos identifica desde el primer día.