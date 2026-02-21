MrBeast construye dos escuelas en la selva ecuatoriana

El creador de contenido Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, construyó dos escuelas en la selva ecuatoriana para comunidades indígenas del norte amazónico, como parte de un proyecto internacional enfocado en educación rural.

Las instalaciones se levantaron cerca de comunidades que carecían de espacios adecuados para enseñanza básica y media. Los centros cuentan con aulas, áreas comunes y servicios básicos, diseñados para adaptarse al clima tropical y condiciones del entorno.

Autoridades locales y representantes comunitarios participaron en la inauguración, destacando que ahora niños y jóvenes podrán estudiar sin recorrer largas distancias.

Esta acción se suma a otros proyectos sociales liderados por Donaldson en distintos países, enfocados en educación e infraestructura comunitaria.