Sociedad

MrBeast construye dos escuelas en la selva ecuatoriana

Proyectos fortalecen educación en comunidades indígenas del norte amazónico.

MrBeast supervisa construcción de escuelas en la Amazonía

Foto Instagram

Autor

Katherine Placencia

Actualizada:

21 feb 2026 - 19:18

El creador de contenido Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, construyó dos escuelas en la selva ecuatoriana para comunidades indígenas del norte amazónico, como parte de un proyecto internacional enfocado en educación rural.

Las instalaciones se levantaron cerca de comunidades que carecían de espacios adecuados para enseñanza básica y media. Los centros cuentan con aulas, áreas comunes y servicios básicos, diseñados para adaptarse al clima tropical y condiciones del entorno.

  • MrBeast y Mark Rober llegaron a Ecuador para instalar un sistema de agua

Autoridades locales y representantes comunitarios participaron en la inauguración, destacando que ahora niños y jóvenes podrán estudiar sin recorrer largas distancias.

Esta acción se suma a otros proyectos sociales liderados por Donaldson en distintos países, enfocados en educación e infraestructura comunitaria.

