MrBeast se une a la tendencia viral de Ashton Hall

El famoso youtuber estadounidense MrBeast, conocido por sus proyectos extravagantes y a gran escala, decidió sumarse a la tendencia viral iniciada por el influencer Ashton Hall. En un video reciente, MrBeast colaboró directamente con Hall para recrear paso a paso su famosa rutina matutina, llevándola a otro nivel con su característico estilo exagerado.

Juntos, comenzaron sumergiendo sus cabezas en cubos de agua fría con hielo, siguieron con una intensa sesión de ejercicio que incluyó correr en cinta y levantar pesas personalizadas con el logo de MrBeast, y terminaron con una relajada sesión de lanzamientos a canasta, donde ambos lograron encestar simultáneamente para cerrar el video con un toque épico.

La tendencia de Ashton Hall surgió a partir de un video de TikTok que se viralizó rápidamente en redes sociales, especialmente en X, donde el influencer mostró su rutina matutina poco convencional. Esta rutina incluye levantarse a las 3:50 de la mañana, sumergir su rostro en agua helada varias veces, frotarse cáscara de plátano en la cara y realizar una serie de actividades físicas y de cuidado personal antes de las 10 de la mañana.

The Morning routine. Easy routes don’t pay well, get up. pic.twitter.com/PnacgjnGKz