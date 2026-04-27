Taisha: Familiares trasladan a mujer embarazada en sábanas ante falta de camilla
La mujer, debido a complicaciones, tuvo que ser trasladada a otra casa de salud.
Nancy Semu, de la comunidad Achuar de Musap, fue trasladada en sábanas para dar a luz.
Violín Rojo
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Fecha de publicación
27 abr 2026 - 10:13
Familiares de una mujer embarazada se vieron en la necesidad de cargarla, durante una hora en sábanas, debido a la falta de camillas.
El hecho sucedió en Taisha, en Morona Santiago. Según información emitida por la página Violín Rojo, aunque se reportó la emergencia, la respuesta institucional no llegó a tiempo.
La mujer dio a luz a su hija Wani Sofía
"Nancy Semu, de la comunidad Achuar de Musap, fue trasladada de emergencia hacia Sapapentsa. Ante la falta de una camilla, sus familiares se vieron obligados a cargarla en sábanas durante cerca de una hora de caminata", denunció.
Una vez en Sapapentsa, y tras presentar complicaciones, la mujer tuvo que ser trasladada al Hospital de Taisha.
Según la información, "el esfuerzo valió la pena". Nancy dio a luz a una niña, a la que llamó Wani Sofía.
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