Taisha: Familiares trasladan a mujer embarazada en sábanas ante falta de camilla

Nancy Semu, de la comunidad Achuar de Musap, fue trasladada en sábanas para dar a luz.

Familiares de una mujer embarazada se vieron en la necesidad de cargarla, durante una hora en sábanas, debido a la falta de camillas.

El hecho sucedió en Taisha, en Morona Santiago. Según información emitida por la página Violín Rojo, aunque se reportó la emergencia, la respuesta institucional no llegó a tiempo.

La mujer dio a luz a su hija Wani Sofía

"Nancy Semu, de la comunidad Achuar de Musap, fue trasladada de emergencia hacia Sapapentsa. Ante la falta de una camilla, sus familiares se vieron obligados a cargarla en sábanas durante cerca de una hora de caminata", denunció.

Una vez en Sapapentsa, y tras presentar complicaciones, la mujer tuvo que ser trasladada al Hospital de Taisha.

Según la información, "el esfuerzo valió la pena". Nancy dio a luz a una niña, a la que llamó Wani Sofía.