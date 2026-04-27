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Sociedad

Taisha: Familiares trasladan a mujer embarazada en sábanas ante falta de camilla

La mujer, debido a complicaciones, tuvo que ser trasladada a otra casa de salud. 

Nancy Semu, de la comunidad Achuar de Musap, fue trasladada en sábanas para dar a luz.

Violín Rojo

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

27 abr 2026 - 10:13

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Familiares de una mujer embarazada se vieron en la necesidad de cargarla, durante una hora en sábanas, debido a la falta de camillas.

El hecho sucedió en Taisha, en Morona Santiago. Según información emitida por la página Violín Rojo, aunque se reportó la emergencia, la respuesta institucional no llegó a tiempo. 

La mujer dio a luz a su hija Wani Sofía

"Nancy Semu, de la comunidad Achuar de Musap, fue trasladada de emergencia hacia Sapapentsa. Ante la falta de una camilla, sus familiares se vieron obligados a cargarla en sábanas durante cerca de una hora de caminata", denunció. 

Una vez en Sapapentsa, y tras presentar complicaciones, la mujer tuvo que ser trasladada al Hospital de Taisha. 

Según la información, "el esfuerzo valió la pena". Nancy dio a luz a una niña, a la que llamó Wani Sofía. 

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