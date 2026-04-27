Petro y alias Fito: Valencia exige respuestas por viaje a Manta

Un cruce político sacude a Colombia y Ecuador tras los cuestionamientos de la candidata Paloma Valencia al presidente Gustavo Petro por su estadía en Manta en mayo del 2025.

La polémica gira en torno a la visita de Petro a Manta durante la posesión del presidente Daniel Noboa el 24 de mayo de 2025.

Según Valencia, existen dudas sobre lo que realmente ocurrió durante los días que el mandatario colombiano permaneció en la ciudad.

Señalamientos por presuntas reuniones en Manta

Valencia, candidata presidencial y figura del sector político cercano al expresidente Álvaro Uribe, cuestionó una supuesta reunión entre Petro y personas vinculadas a alias Fito, cabeza de la organización criminal Los Choneros.

Según la denuncia, Petro se hospedó durante tres días en una residencia de lujo conocida como Marina Blue, en el sector de Santa Marianita, donde —según versiones políticas— habrían ocurrido encuentros no confirmados oficialmente.

El presidente colombiano ha sostenido públicamente que su estadía tuvo otro propósito: escribir parte de un libro sobre capitalismo y medio ambiente, asegurando que dedicó ese tiempo a trabajar en ese proyecto personal.

Preguntas directas y presión política

A través de su cuenta en la red social X, Valencia lanzó una serie de preguntas directas a Petro. Entre ellas, si tuvo contacto directo o indirecto con alias Fito y quién habría facilitado un eventual enlace con funcionarios de su gobierno.

También cuestionó si existió algún tipo de conversación con delegados del grupo criminal y qué se habría ofrecido o solicitado en ese supuesto acercamiento.

Las interrogantes incluyen la posible participación de funcionarios de Cancillería y la presencia de personas que habrían ingresado a la residencia durante esos días en vehículos con vidrios polarizados.

Contexto político y reacciones

Las declaraciones toman fuerza luego de que el presidente Noboa sugiriera que la estadía de Petro en Manta podría haber tenido fines distintos a los oficiales, lo que elevó la tensión política entre sectores.

Incluso el presidente Petro amenazó con una demanda internacional por calumnias tras las declaraciones de Noboa.

Por su parte, Valencia incluso planteó que estas acciones podrían estar relacionadas con la política de “Paz Total” impulsada por Petro en Colombia, insinuando que se habría intentado replicar ese enfoque en territorio ecuatoriano.