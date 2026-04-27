¿Cuándo es el Día del Trabajador y por qué se conmemora?

En Ecuador se realiza cada año marchas para conmemorar el Día del Trabajador.

El Día del Trabajor, también conocido como el Día Internacional de los Trabajadores, se conmemora el 1 de mayo de cada año en muchos países alrededor del mundo, entre ellos Ecuador.

El origen de esta conmemoración se remonta a 1886, cuando miles de obreros en Chicago protagonizaron una ola de huelgas para exigir la reducción de la jornada laboral a ocho horas.

La protesta alcanzó su punto más crítico el 4 de mayo, durante la Revuelta de Haymarket, un enfrentamiento que dejó varios fallecidos entre manifestantes y policías, y que marcó un antes y un después en la historia del movimiento obrero.

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Tres años después, en 1889, el Congreso Internacional Socialista de París estableció oficialmente el 1 de mayo como una jornada de homenaje a los llamados 'mártires de Chicago'.

Esta fecha no solo conmemora un hecho histórico, sino que también reactiva las demandas sociales y laborales.

Por ejemplo, en Ecuador, organizaciones sindicales y sociales han confirmado movilizaciones en distintas ciudades para este viernes 1 de mayo. En Quito se espera una masiva concentración de personas en la marcha.

Las marchas, anunciadas a inicios de abril, responden a una serie de reclamos al Gobierno que incluyen demandas laborales, económicas y sociales, así como el rechazo a medidas como el incremento del IVA en productos básicos.