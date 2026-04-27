¿Cuándo es el Día del Trabajador y por qué se conmemora?
Organizaciones sindicales y sociales confirmaron la realización de marchas en distintas ciudades por el Día del Trabajador.
En Ecuador se realiza cada año marchas para conmemorar el Día del Trabajador.
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Fecha de publicación
27 abr 2026 - 11:46
El Día del Trabajor, también conocido como el Día Internacional de los Trabajadores, se conmemora el 1 de mayo de cada año en muchos países alrededor del mundo, entre ellos Ecuador.
El origen de esta conmemoración se remonta a 1886, cuando miles de obreros en Chicago protagonizaron una ola de huelgas para exigir la reducción de la jornada laboral a ocho horas.
La protesta alcanzó su punto más crítico el 4 de mayo, durante la Revuelta de Haymarket, un enfrentamiento que dejó varios fallecidos entre manifestantes y policías, y que marcó un antes y un después en la historia del movimiento obrero.
Tres años después, en 1889, el Congreso Internacional Socialista de París estableció oficialmente el 1 de mayo como una jornada de homenaje a los llamados 'mártires de Chicago'.
Esta fecha no solo conmemora un hecho histórico, sino que también reactiva las demandas sociales y laborales.
Por ejemplo, en Ecuador, organizaciones sindicales y sociales han confirmado movilizaciones en distintas ciudades para este viernes 1 de mayo. En Quito se espera una masiva concentración de personas en la marcha.
Las marchas, anunciadas a inicios de abril, responden a una serie de reclamos al Gobierno que incluyen demandas laborales, económicas y sociales, así como el rechazo a medidas como el incremento del IVA en productos básicos.
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