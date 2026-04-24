Alerta en Cuenca: Hallan miles de dispositivos médicos sin registro sanitario y caducados

Las autoridades hallaron dispositivos médicos irregualres en una distribuidora en Cuenca. Así lo informó la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) este viernes 24 de abril de 2026.

Tras la muerte de un paciente en una clínica odontológica de Quito, las autoridades han incrementado los controles en clínicas y establecimientos de insumos médicos.

Las autorides hallaron 1 256 dispositivos médicos irregulares, de estos 38 se encontraban caducados y el resto no contaba con registro sanitario.

Según Arcsa, en los controles se evidenciaron "irregularidades en el manejo y comercialización de dispositivos médicos", incluidos guantes, mascarillas y jeringas.

¿Cuáles son los riesgos de usar insumos médicos sin registro sanitario?

Arcsa recordó que el uso de dispositivos médicos irregulares puede tener consecuencias graves, como infecciones, eventos adversos, fallas en su funcionamiento o resultados ineficaces en los tratamientos.

Esto incluso podría ocasionar que las condiciones de salud del paciente se agraven o incluso que se retrase su proceso de recuperación.

Todos los insumos irregulares hallados en Cuenca fueron decomisados y el establecimiento fue clausurado.