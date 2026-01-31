En Quito se desarrolla la feria 'Juntos a la U' que orienta a jóvenes para decidir su carrera

Feria 'Juntos a la U' ayuda a jóvenes a decidir qué carrera estudiar

En Quito hasta este sábado 31 de enero se desarrolla la feria "Juntos todos a la U", que reúne a expertos, bachilleres y centros de educación superior para brindar orientación sobre las carreras universitarias y cómo ingresar a la universidad.

El horario de la feria es de 08:00 a 16:00 y está ubicada en el Centro de Exposiciones Quito, en las avs. Amazonas y Atahualpa, junto al parque La Carolina, en el norte de la ciudad.

El objetivo de la feria es ofrecer información clara, gratuita y confiable a los estudiantes para tomar decisiones acertada sobre qué carrera universitaria elegir.

En la feria participan más de 30 instituciones universitarias ente ellas: a Universidad Politécnica Salesiana, el Instituto Tecnológico Sudamericano, el Instituto Superior Vida Nueva, el Instituto Japón, el Preuniversitario Politécnica, entre otras.

Una elección que marca el futuro

“Elegir una carrera es una de las decisiones más importantes que asumimos en la vida, porque marca el inicio del camino profesional y tiene impacto directo en el proyecto de vida”, señala Abigail Herdoiza, vocera de la feria.

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (2024), las personas con solo título de bachiller se concentran principalmente en los quintiles de ingreso 2 y 3.

En cambio, quienes tienen estudios superiores aumentan su presencia en los quintiles 3 y 4. Las personas con estudios de posgrado se ubican mayoritariamente en los quintiles 4 y 5, lo que implica mayor ingreso y mejores condiciones de vida.