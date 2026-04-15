Alerta por despido de personal de salud en Ecuador; MSP se pronuncia

Personal de salud fue despedido de distintas casas de salud a escala nacional.

La Federación Médica Ecuatoriana rechazó los recientes despidos de personal médico del país. En un comunicado emitido este miércoles 15 de abril del 2026 alertó sobre las consecuencias que estas decisiones podrían generar en el sistema de salud pública.

El gremio señaló que la desvinculación de médicos, enfermeras, odontólogos, tecnólogos y personal de apoyo ocurre en un contexto de crisis estructural. Además, indica que en los hospitales hay sobrecarga asistencial, falta de insumos y limitaciones en la capacidad de respuesta institucional.

La alerta se emitió tras conocerse que entre el 13 y 14 de abril del 2026 el despido de más de 300 funcionarios del sector de salud en distintas provincias del país.

Gobierno habla de optimización de recursos

El Ministerio de Salud Pública se pronunció pasadas las 11:30 de este miércoles. Anunció que la desvinculación del personal de salud se dio tras un análisis técnico integral.

Tras un análisis integral de la distribución de talento humano se decidió optimizar recursos luego de identificar duplicidad de funciones". Ministerio de Salud Pública.

Según esa cartera de Estado, la medida responde a "un proceso técnico planificado" y aseguró que se garantiza la atención en salud a escala nacional.

Impacto en la atención y sectores vulnerables

Según la Federación, la reducción del talento humano en salud afecta directamente la calidad y oportunidad de la atención médica, especialmente para los sectores más vulnerables, como poblaciones rurales, indígenas y de bajos recursos que dependen exclusivamente del sistema público.

El organismo advierte que estas medidas no solo vulneran derechos laborales, sino que también deterioran la capacidad operativa del sistema sanitario ecuatoriano.

Riesgos técnicos alertados por el gremio

Desde una perspectiva técnica, la organización identifica varios riesgos asociados a la disminución de personal en un contexto de alta demanda:

Incremento de la mortalidad evitable

Retrasos en diagnósticos y tratamientos

Saturación de servicios de emergencia

Disminución en la calidad de atención

Mayor probabilidad de errores médicos por sobrecarga laboral

Aumento de desigualdades en el acceso a salud

Cuestionamientos a la planificación sanitaria

La Federación Médica Ecuatoriana sostiene que los despidos reflejan una falta de planificación estratégica en el sector y una desconexión entre las decisiones administrativas y las necesidades reales del sistema de salud.

En ese sentido, el gremio hizo un llamado a las autoridades para revisar las medidas adoptadas y priorizar políticas públicas que fortalezcan el recurso humano sanitario.

Exigencias al Gobierno

Entre los principales pedidos, la organización plantea: