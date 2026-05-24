Noboa anuncia compra internacional de medicinas de la India

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizó el anuncio en el Informe a la Nación de 2026.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este domingo 24 de mayo de 2026 que su Gobierno realizará una compra internacional de medicinas mediante una negociación “de gobierno a gobierno” con India.

El objetivo, según dijo, es abastecer el sistema público de salud y evitar sobreprecios en la contratación pública. El anuncio se realizó durante el Informe a la Nación presentado ante la Asamblea Nacional del Ecuador.

“Tenemos que tener un sistema público de salud completamente abastecido”, afirmó el mandatario.

Gobierno busca importar medicinas aprobadas por la FDA

Noboa explicó que la negociación con India apunta a traer medicamentos “de primer nivel” que cuenten además con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

El presidente sostuvo que el mecanismo de compra será internacional y transparente.

“A todas las mafias que esperaron la compra pública para ganar con sobreprecio, les adelanto: esta es una compra internacional y transparente, de gobierno a gobierno”, expresó.

Las declaraciones ocurren en medio de cuestionamientos recurrentes sobre desabastecimiento de medicinas y presuntas irregularidades en procesos de contratación del sistema de salud pública ecuatoriano.

India, un actor clave en la industria farmacéutica mundial

India es considerado una de las principales potencias farmacéuticas del mundo y uno de los mayores productores globales de medicamentos genéricos.

El país asiático abastece mercados internacionales y mantiene exportaciones de productos farmacéuticos hacia distintos continentes, incluidos países de América Latina.