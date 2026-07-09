OMS reporta 600 muertos por brote de ébola en el Congo

El brote de ébola deja al menos 600 muertos en la República Democrática del Congo.

El brote de ébola en República Democrática del Congo causó 600 muertes, según el último balance publicado este jueves 9 de julio de 2026 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), basado en datos de las autoridades sanitarias congoleñas.

El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica, causó más de 15 000 muertes en África durante los últimos 50 años.

La epidemia más mortífera registrada en RDC dejó cerca de 2 300 fallecidos entre los 3 500 casos detectados entre 2018 y 2020.

En total, desde el inicio del actual brote se registraron 600 fallecimientos y 1 759 casos confirmados en RDC, indicó la OMS en un informe de situación fechado el 7 de julio.

Mientras tanto, en Uganda el balance se mantiene en dos muertes y 20 casos confirmados.

"La epidemia continúa expandiéndose y su verdadera magnitud aún no se ha determinado por completo", declaró esta semana por videoconferencia Anne Ancia, representante de la OMS en RDC.

"A pesar de los avances alentadores, seguimos enfrentando importantes desafíos. Los centros de tratamiento actuales funcionan aproximadamente al 90% de su capacidad, lo que ejerce una presión considerable sobre la respuesta sanitaria", añadió.

El principal foco de la crisis, cuya magnitud real sigue siendo difícil de evaluar y que podría prolongarse durante varios meses, se encuentra en Ituri, una provincia del noreste de RDC fronteriza con Sudán del Sur y Uganda.

El virus también está presente en las provincias cercanas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde las capitales provinciales y amplias zonas del territorio están controladas por el grupo armado antigubernamental M23.

"Los desplazamientos de población, la persistente inseguridad y la fragilidad del sistema sanitario continúan dificultando los esfuerzos para controlar la epidemia", explicó Ancia.

Añadió que "las necesidades humanitarias siguen siendo importantes, especialmente en materia de protección de la población civil y de acceso a alimentos y servicios esenciales de salud".

La decimoséptima epidemia de ébola en RDC, declarada oficialmente el 15 de mayo, está causada por la variante Bundibugyo, para la cual no existe ni vacuna ni tratamiento.

Según la OMS, el 2 de julio comenzó un ensayo clínico de dos tratamientos dirigidos contra esta rara variante.

Además, la organización autorizó el uso de emergencia del primer test de diagnóstico molecular para detectar este virus.