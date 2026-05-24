Noboa asegura que 'otros Gobiernos les quitaron todo a las Fuerzas Armadas'

La ceremonia por la batalla de Pichincha se realizó en la Cima de la Libertad, en Quito

Durante su discurso en la ceremonia militar por los 204 años de la Batalla de Pichincha, el presidente de la República Daniel Noboa aseguró que su Gobierno ha sido el único que ha fortalecido a las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

"Somos el único Gobierno que decidió fortalecerlos con equipos, vehículos y armamentos, mientras que otros gobiernos les quitaron todo"

Durante su intervención, cuya duración fue de cerca de cinco minutos, el Primer Mandatario repasó la historia de la Batalla de Pichincha.

"Fue en las faldas del Pichincha donde nuestros héroes rompieron las cadenas que tanto daño hacían", dijo.

Máximas autoridades del Estado asistieron al evento

La ceremonia se realizó este domingo 24 de mayo de 2026, en Quito, en el Templo de la Patria, ubicado en las faldas del Pichincha.

Previo a la llegada del Primer Mandatario, se registró el ingreso de la vicepresidenta de la República, María José Pinto, del Ministro del Interior, Gean Carlo Loffredo y del presidente de la Asamblea, Niels Olsen.

También asistieron la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, entre otros ministros y máximas autoridades del Estado.

Comandante General del Ejército repasó operativos

Durante la ceremonia, el comandante general del Ejercito, Henry Delgado, recordó a los héroes de Pichincha, que liderados por el mariscal Antonio José de Sucre entendieron que la independencia "se defiende".

Resaltó además, la figura de Abdón Calderón, como el héroe máximo de la batalla.

"Hoy recordamos una fecha que marcó el nacimiento de nuestra Patria libre y soberana", enfatizó.

También resaltó el trabajo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), quienes, dijo, luchan contra el crimen organizado y resguardan los recursos y las fronteras del país.

"Ecuador atraviesa momentos complejos por el crimen organizado transnacional, la minería ilegal, robo de combustible y otras economías criminales que pretenden sembrar terror en las comunidades", dijo.

Comentó que entre las incautaciones militares que se han realizado en este 2026, están: 1 700 armas, 58 000 municiones, 22 000 kilos de droga, 1 semisumergible, 40 000 sacos de material aurífero, 438 tanqueros, entre otros.

Informe a la Nación en la Asamblea Nacional

Tras el evento en la Cima de la libertad, se prevé que Noboa se traslade a la Asamblea Nacional a emitir su Informe a la Nación.

El evento está previsto que comience a las 10:00 y contará con un amplio despliegue de seguridad, además de la presencia de autoridades nacionales, delegaciones internacionales e invitados especiales.

La jornada será transmitida en cadena nacional de radio y televisión.

La ceremonia se realizará en el salón Nela Martínez de la Asamblea Nacional y, según el cronograma difundido por el Legislativo, entre las 07:30 y las 09:30 se prevé el ingreso de aproximadamente 1 500 asistentes.