¿Quiénes son los militares de la Armada de Ecuador que dirigirán tres hospitales de Guayaquil?

Tres militares de la Armada estarán al frente de tres hospitales públicos del Puerto Principal.

Los hospitales Universitario, Monte Sinaí y Guasmo Sur en Guayaquil son dirigidos por tres oficiales de la Armada del Ecuador desde el jueves 14 de agosto del 2025.

Ese día, el coordinador zonal 8 del Ministerio de Salud, Nelson Sierra, posesionó a los tres militares de la Fuerza Naval como nuevos gerentes de los tres hospitales públicos.

La medida llega después de la conmoción causada por la muerte de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario del Puerto Principal, dos de ellos por la bacteria KPC. Ese hecho derivó en la salida del anterior gerente, el pasado 9 de agosto.

"El hospital general Guasmo Sur, el Hospital Monte Sinaí y el Hospital Universitario de Guayaquil sean administrados por gerentes navales con la disciplina, transparencia y eficiencia que caracterizan a nuestras Fuerzas Armadas", indicó Jimmy Martin, ministro de Salud, el martes 12 de agosto.

Dos días después de ese anuncio, el Ministerio de Salud dio a conocer los nombres de los tres marinos y su trayectoria. Por ejemplo, dos de ellos son médicos de profesión.

A continuación, el perfil de los nuevos gerentes de los tres hospitales:

Hospital Universitario de Guayaquil: Marco Zambrano

El capitán de Navío Marco Patricio Zambrano Agama es médico y especialista en nefrología. Él asumirá la dirección de la casa de salud donde se registró la muerte de los 12 bebés.

Se formó en la Universidad Central del Ecuador y maestrías en educación y gerencia hospitalaria. Esa última especialización la cursó en la Escuela Politécnica del Litoral. Zambrano ha dirigido hospitales navales y trabajado en la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Zambrano dijo que asumía el cargo con la "convicción de ofrecer a la comunidad servicios médicos de calidad y oportunos".

Hospital Guasmo Sur: Pablo Herrera

El capitán de Navío Pablo Alberto Herrera Salazar es cirujano general con énfasis en cirugía digestiva y tiene más de 30 años de experiencia.

Comandó el Hospital Naval de Guayaquil y el Hospital General Hosnag. Además, tiene una maestría en gerencia hospitalaria.

Durante la posesión en su nuevo cargo, Herrera indicó que su enfoque será colocar al paciente en el centro de su gestión.

Hospital Monte Sinaí: Luis Obando

El capitán de Navío Luis Alejo Obando Espinosa es especialista en Logística Naval y tiene estudios en gerencia hospitalaria.

"Tomaremos acciones a corto y mediano plazo para aplicar correctivos. El Ministro se comprometió a brindarnos todo el apoyo para solventar las necesidades del hospital y ofrecer un servicio de calidad a nuestros ciudadanos”, indicó Obando.