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Ecuador

Suspenden gasolinera de Quito por incumplir la ley

La suspensión de una estación de servicio al norte de Quito se realizó en el marco de operativos realizados. 

Autoridades suspendieron gasolinera de la capital por no cumplir con la ley

Cortesía

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

11 may 2026 - 14:52

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La mañana del 11 de mayo del 2026, una gasolinera ubicada en la avenida Naciones Unidas y 10 de Agosto, al norte de Quito, fue suspendida.

El hecho se registró tras una inspección en la que las autoridades observaron incumplimientos a la Ley de Hidrocarburos.

La gasolinera tenía "daños no reportados"

Según la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) se reforzaron los controles en gasolineras de Quito y Guayaquil, después de las denuncias presentadas sobre la escasez de gasolina Extra y Ecopaís.

Las revisiones, dice la entidad, buscan verificar inventarios, volúmenes de despacho y cumplimiento de procesos de distribución.

"En inspección a la gasolinera de la Av. Naciones Unidas y 10 de Agosto se detectaron daños no reportados en su infraestructura que afectan el normal despacho de combustible extra", informó ARCH. 

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