Malestar en pacientes que hacen fila por segundo día para obtener turno en el hospital del IESS

Cientos de usuarios acuden al Hospital del IESS en busca de un turno para atención médica.

Usuarios y pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Quito, acudieron por segundo día consecutivo en busca de un turno para atención médica.

Este martes 3 de febrero de 2026 se registró una larga fila de personas desde alrededor de las 04:00, en busca de una cita médica o para exámenes.

Cerca de las 06:00, ante la presencia de los medios de comunicación en ese hospital, el personal abrió las puertas para que los usuarios esperen dentro de las instalaciones, y no en la calle.

El día anterior, lunes 2 de febrero, cientos de pacientes esperaron bajo la lluvia y en medio del frío para ingresar al HCAM y obtener un turno.

Entre ellos está Fausto Vásquez, un paciente de transplante renal, quien necesita continuar con sus chequeos.

A él le indicaron que debía llegar a las 05:00 del lunes, pero aunque asegura que llegó minutos antes, ya no consiguió una cita.

La indignación de los pacientes y usuarios se hace notar a lo largo de las filas y aglomeraciones en los exteriores de la casa de salud.

"Hemos trabajado 33 años, ya tiene el Seguro mi plata", reclamó Myriam Chanqusi, paciente del HCAM que viajó para una cita médica desde Ibarra.

Tal como mostró en un papel, su cita estaba agendada para las 06:20 de este lunes. Y aunque asegura que madrugó desde las 03:00 a esa casa de salud, no fue atendida.

Teleamazonas pidió una entrevista con el Director del HCAM, pero no hubo respuesta hasta las 06:30 de este martes.