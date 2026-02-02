Cientos de pacientes hacen fila bajo la lluvia para tomar turnos en hospital del IESS en Quito

Hay malestar por la falta de turnos en el Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS.

Cientos de personas acudieron al Hospital Carlos Andrade Marín, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad (IESS), en Quito, para hacer fila y conseguir un turno.

Una larga fila se registró desde las 04:00 de este lunes 2 de febrero de 2026 en los exteriores del hospital.

A pesar de la fuerte lluvia, los pacientes permancerieron en los exteriores de la casa de salud en busca de un turno para atención médica.

Usuarios de redes sociales denunciaron a través de videos la falta de atención en el hospital del IESS.

Pacientes del Seguro Social denunciaron la demora en la entrega de turnos. Incluso algunos contaron a Teleamazonas que han pedido permiso en el trabajo para acudir a pedir un turno.

El IESS no se ha pronunciado respecto a esta situación hasta las 09:00 de este lunes.