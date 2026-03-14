Personas que no terminaron el bachillerato pueden inscribirse para régimen Costa - Galápagos
Cada grado curso de estudio se lleva a cabo en cinco meses, en la modalidad intensiva, o 10 meses, de manera regular.
Los adultos que no han terminado sus estudios hasta el bachillerato pueden hacerlo gratis.
Ministerio de Educación
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Actualizada:
14 mar 2026 - 07:00
Las personas que no terminaron la escuela o el colegio tienen una oportunidad para retomar sus estudios. El Ministerio de Educación del Ecuador abrió las inscripciones para la modalidad de educación semipresencial.
Este programa está dirigido a jóvenes, adultos y adultos mayores con escolaridad inconclusa en el régimen Costa – Galápagos para el año lectivo 2026 – 2027.
Este programa no tiene ningún costo y tiene total flexibilidad, por lo que no es necesario que los estudiantes acudan todos los días a clases.
Según el Ministerio, más de 1 000 instituciones educativas en todo el país están habilitadas para ofrecer esta modalidad. Hay disponibles cupos para modalidades intensiva y no intensiva.
Las matrículas deben realizarse hasta el 27 de marzo en las instituciones educativas o las direcciones educativas más cercanas en todo el país. Estas se pueden consultar en línea.
Hay cuatro programas disponibles:
- Albafetización: 2do y 3ro de Educación General Básica
- Post alfabetización: 4to, 5to, 6to y 7mo de Educación General Básica
- Educación General Básica Superior: 8vo, 9no y 10mo
- Bachillerato: 1ro, 2do, 3ro, Ciencias o Técnico
Los ciclos lectivos para aprobar cada grado o curso pueden desarrollarse en temporalidad intensiva, 5 meses; o no intensiva, 10 meses.
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