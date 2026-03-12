¿Cuándo regresan a clases los estudiantes del régimen Costa y Galápagos?

Los estudiantes de la Costa y Galápagos concluyeron el miércoles 26 de febrero de 2026

Los estudiantes de la Costa y Galápagos que aprobaron el año de forma directa, comenzaron sus vacaciones el jueves 27 de febrero de 2026, después del cierre del periodo lectivo ordinario.

Según el Ministerio de Educación, el inicio del año lectivo 2026–2027 se realizará de manera escalonada a partir del 4 de mayo de 2026.

Según el cronograma vigente, este jueves 12 de marzo de 2026, comenzaron las vacaciones ininterrumpidas de los docentes durante 30 días. Volverán al trabajo el 13 de abril.

¿Qué acciones se tomaron frente al temporal invernal?

Frente a la temporada invernal que ha golpeado a Ecuador, la Cartera de Estado aseguró que "ha fortalecido las acciones de prevención y respuesta en el sistema educativo".

Para 2026, se destinarán cerca de 50 millones de dólares a infraestructura educativa, mantenimiento y atención de emergencias, indicó el Ministerio