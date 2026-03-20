Reconocimiento a Piero Hincapié por su destacada trayectoria profesional en Londres

El zaguero es considerado una de las principales figuras de la selección nacional

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié recibió un reconocimiento del Gobierno durante un acto en la Embajada de Ecuador en Londres.

En el marco de la visita del vicecanciller Alejandro Dávalos que mantuvo un conversatorio con jóvenes ecuatorianos residentes en Londres el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó un reconocimiento en honor a su trayectoria profesional.

El zaguero es considerado una de las principales figuras de la selección nacional que se prepara para enfrentar en dos compromisos amistosos a Marruecos y Países Bajos.

Dávalos entregó un reconocimiento al deportista ecuatoriano Piero Hincapié por su destacada trayectoria profesional, ejemplo de esfuerzo y disciplina para dejar en alto el nombre del país.

Actualmente, Hincapié milita en el Arsenal, donde ha destacado en competiciones como la Premier League y la Champions League.

El ecuatoriano fue elegido como el mejor jugador de febrero, en una encuesta realizada por Arsenal. El defensor consiguió su primer reconocimiento individual desde que llegó a los Gunners.

El jugador también formó parte del Bayer Leverkusen, equipo al que recientemente eliminó en el torneo europeo. Su carrera inició en Independiente del Valle y continuó en el fútbol argentino antes de su salto a Europa.