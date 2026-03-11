Piero Hincapie fue seleccionado como el jugador del mes en el Arsenal.

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié fue elegido Jugador del Mes del Arsenal, tras recibir el 65% de los votos de los aficionados, el porcentaje más alto registrado en lo que va de la temporada para este reconocimiento interno del club.

El zaguero superó en la votación a futbolistas como Viktor Gyökeres, Eberechi Eze y Noni Madueke, y se quedó por primera vez con el premio desde su llegada al conjunto londinense.

Hincapié inició el mes con dos destacadas actuaciones defensivas. Fue titular en la victoria 1-0 ante el Chelsea en las semifinales de la EFL Cup, y luego ingresó desde el banco para contribuir en el triunfo 3-0 sobre el Sunderland en la Premier League.

Posteriormente regresó al once titular en el empate 1-1 frente al Brentford y descansó en el triunfo 4-0 contra el Wigan Athletic por la FA Cup.

Uno de los momentos más destacados llegó en el empate 2-2 ante el Wolves en Molineux, donde el ecuatoriano marcó su primer gol con el Arsenal, un hito en su etapa con el club.

Días después, el defensor volvió a ser clave en la goleada 4-1 sobre el Tottenham, resultado que permitió al Arsenal completar el doblete de victorias en el derbi del norte de Londres ante su clásico rival.

El reconocimiento a Hincapié continúa la tendencia de esta temporada en la que distintos jugadores han ganado el premio mensual. Antes lo obtuvieron Riccardo Calafiori, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães, además de Eze, Leandro Trossard y Gyökeres.