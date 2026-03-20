Estos son los jugadores de la Tri convocados para los amistosos previos al Mundial 2026
El entrenador de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, convocó a 34 futbolistas para medirse ante Marruecos y Países Bajos.
El DT de Ecuador convocó a 34 jugadores para los partidos previos al Mundial
Tomado de El Gráfico
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Actualizada:
20 mar 2026 - 13:19
La Selección de Ecuador ya tiene lista su nómina de jugadores para afrontar los dos partidos amistosos antes del Mundial 2026. Los convocados se conocieron este viernes 20 de marzo de 2026.
El entrenador argentino Sebastián Beccacece convocó a 34 futbolistas para medirse ante Marruecos y Países Bajos. Dos duelos que servirán como prueba definitiva de cara a la cita mundialista.
El primer compromiso será ante Marruecos el viernes 27 de marzo en el Estadio Metropolitano de Madrid, desde las 15:15 (hora de Ecuador).
Posteriormente, la Tri se enfrentará a Países Bajos el martes 31 de marzo en el Philips Stadion de Eindhoven, a las 13:45.
En la lista de convocados, Beccacece incluyó a Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Enner Valencia.
Lista de jugadores de la Tri convocados para los amistosos
- Arqueros: David Cabezas, Gonzalo Valle, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez.
- Defensas: Angelo Preciado, Félix Torres, Jackson Porozo, Joel Ordóñez, José Hurtado, Leonardo Realpe, Pervis Estupiñán, Piero Hincapié y Willian Pacho.
- Mediocampistas: Alan Franco, Alan Minda, Anthony Valencia, Bryan Ramírez, Denil Castillo, Gonzalo Plata, Janner Corozo, John Yeboah, Jordy Alcívar, Kendry Páez, Moisés Caicedo, Nilson Angulo, Patrick Mercado, Pedro Vite y Yaimar Medina.
- Delanteros: Enner Valencia, Jeremy Arévalo, Jhon Mercado, Jordy Caicedo, Kevin Rodríguez y Leonardo Campana
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