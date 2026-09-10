6 grupos de personas enfrentan mayor riesgo de suicidio: ¿cómo se puede prevenir?

Este jueves 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

El suicidio es un problema de salud pública a escala mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 720 000 personas mueren cada año por esta causa.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, la OMS destaca la necesidad de identificar los factores que pueden aumentar la vulnerabilidad y fortalecer las estrategias de prevención.

¿Qué grupos de personas enfrentan mayor vulnerabilidad?

Según el organismo internacional, las tasas de suicidio pueden ser más elevadas entre determinados grupos de personas que enfrentan discriminación, exclusión o situaciones de vulnerabilidad.

Entre ellos se encuentran:

Adolescentes y jóvenes.

Personas LGBTIQ+.

Migrantes y refugiados

Comunidades indígenas y afrodescendientes

Personas privadas de libertad.

Personas con trastornos mentales graves.

Pertenecer a uno de estos grupos no significa que una persona vaya a desarrollar conductas suicidas. La OMS señala que el fenómeno tiene múltiples causas y está influido por factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales que pueden interactuar a lo largo de la vida.

Problemas económicos y conflictos también pueden influir

En los países de ingresos altos se ha identificado una relación entre el suicidio y algunos trastornos mentales, particularmente la depresión y los trastornos relacionados con el consumo de alcohol.

Sin embargo, no todos los casos están relacionados con un trastorno mental diagnosticado. Algunas conductas suicidas pueden aparecer impulsivamente durante una crisis, cuando una persona siente que no puede afrontar determinadas circunstancias, indicó

Entre los factores de estrés pueden estar los problemas económicos, conflictos de pareja, pérdida de seres queridos, enfermedades o dolores crónicos, entre otras situaciones.

Además, cerca del 73% de los suicidios a escala mundial ocurre en países de ingresos bajos y medios, según la OMS.

¿Cómo se puede prevenir el suicidio?

La Organización Panamericana de la Salud señaló que "la prevención del suicidio requiere una respuesta integral, coordinada entre una variedad de sectores que incluyen la salud, la educación, el empleo, la protección social y el poder judicial. Muchos suicidios pueden prevenirse con intervenciones oportunas".

La OMS también sostiene que los suicidios pueden prevenirse mediante intervenciones oportunas y basadas en evidencia.

Estas son las principales medidas de prevención:

Limitar el acceso a medios utilizados para suicidarse , como determinados medicamentos, pesticidas y armas de fuego.

, como determinados medicamentos, pesticidas y armas de fuego. Fortalecer las habilidades socioemocionales de los adolescentes , para mejorar sus herramientas para afrontar situaciones difíciles.

, para mejorar sus herramientas para afrontar situaciones difíciles. Identificar y atender tempranamente a las personas que presentan pensamientos o conductas suicidas, además de garantizar su seguimiento.

Estas acciones deben complementarse con políticas públicas que incluyan sensibilización, capacitación, financiación, vigilancia, seguimiento y evaluación, así como la participación coordinada de diferentes sectores de la sociedad