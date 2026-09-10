Qué necesita Ecuador para clasificar a octavos del Mundial Femenino Sub-20

Jugadoras de la selección de Ecuador se abrazan al final del partido ante Francia por el Mundial Femenino Sub-20.

La Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 ha entrado en su fase de grupos más electrizante. Y para la selección de Ecuador el panorama es tan claro como alentador.

A pesar de la agónica derrota por 3-2 ante Francia en los últimos minutos, el contundente 3-0 conseguido en su debut frente a Ghana le otorgó a La Tri un colchón estadístico de cara a su decisivo choque de este sábado 12 de septiembre frente a Corea del Sur.

Las dirigidas por el profesor Eduardo Moscoso ocupan actualmente el segundo lugar del Grupo C, posición que otorga un billete directo a los octavos de final de la cita mundialista

Mundial Femenino Sub-20: Grupo C Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC GD 1. Francia 4 2 1 1 0 5 4 +1 2. Ecuador 3 2 1 0 1 5 3 +2 3. Ghana 3 2 1 0 1 3 4 -1 4. Corea del Sur 1 2 0 1 1 3 5 -2

Pero, ¿cuántos puntos necesita Ecuador para sellar su clasificación y hasta qué punto depende del otro encuentro del grupo entre Francia y Ghana?

La victoria: El camino directo a la cima

Si Ecuador vence a Corea del Sur este sábado, sumaría seis puntos. Con este puntaje, la clasificación directa estaría garantizada.

Además, un triunfo le abre la puerta para clasificar como primera de su zona. Esto sucedería si Francia no logra vencer a Ghana, o si las europeas ganan, pero Ecuador logra superarlas en la diferencia de goles.

El empate: Un boleto asegurado que no depende de terceros

En el fútbol se suele decir que jugar al empate es peligroso, pero las matemáticas dictan que, para Ecuador, la igualdad ante las surcoreanas es sinónimo de clasificación directa. Si La Tri empata, alcanzará los cuatro puntos y mantendrá intacta su excelente diferencia de goles de +2.

Un empate clasifica a Ecuador a octavos de final sin importar lo que pase en el partido entre Francia y Ghana. La explicación estadística es exacta:

Si Francia gana: Las europeas sumarían siete puntos, Ecuador quedaría con 4 y Ghana se estancaría en 3. La Tri clasifica como segunda .

Las europeas sumarían siete puntos, Ecuador quedaría con 4 y Ghana se estancaría en 3. . Si Francia y Ghana empatan: Francia haría cinco puntos y Ghana cuatro. Sin embargo, Ecuador (con un gol diferencia de +2) superaría cómodamente a las africanas (que se quedarían con -1). La Tri clasifica como segunda.

Si Ghana da la sorpresa y gana: Las africanas llegarían a seis puntos, adueñándose del primer lugar. Francia se quedaría con cuatro puntos, pero al perder, su gol diferencia de +1 bajaría obligatoriamente a 0 (o menos). Ecuador, con cuatro puntos y +2, superaría a las francesas y clasificaría, nuevamente, como segunda.

En resumen: Ecuador no depende del resultado entre Francia y Ghana si gana o empata. Cualquiera de esos dos resultados le sirve a La Tri para asegurar directamente su presencia en octavos, haciendo irrelevante el desenlace del duelo simultáneo.

El peligro de la derrota

El único escenario donde la selección nacional pierde el control de su destino es con una derrota ante Corea del Sur. Caer en este último partido dejaría a La Tri estancada en tres puntos, permitiendo que las asiáticas las superen en la tabla al llegar a cuatro unidades.

En ese caso extremo, el futuro de Ecuador dependería por completo del otro partido:

Para tener alguna esperanza de clasificar como uno de los " mejores terceros ", Ecuador necesitaría que Francia derrote a Ghana . Así, La Tri sería tercera de grupo, y tendría que esperar los resultados de otras llaves.

", Ecuador necesitaría que . Así, La Tri sería tercera de grupo, y tendría que esperar los resultados de otras llaves. Si Ecuador pierde y Ghana suma al menos un punto (empata o gana frente a Francia), el combinado ecuatoriano caería dolorosamente al último lugar (cuarto) y se despediría del Mundial.

El destino está, literalmente, en las jugadoras ecuatorianas. Tras demostrar pasajes de gran fútbol ante las francesas de la mano de figuras como Evelyn Burgos y Fiorella Pico, La Tri tiene los argumentos futbolísticos para saltar a la cancha con la tranquilidad de que dependen única y exclusivamente de sí mismas para continuar escribiendo su historia mundialista.

¿Cuándo juega Ecuador vs. Corea del Sur?

La Tri enfrenta a Corea del Sur el sábado 12 de septiembre, a las 11:00 (hora de Ecuador).

El encuentro será transmitido en vivo por Teleamazonas, en señal abierta, página web, TikTok y YouTube.