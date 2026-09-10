Día de la Prevención del Suicidio: los hombres mueren más por esta causa, ¿cómo ayudarlos?

Casi 8 de cada 10 muertes por suicidio en Ecuador corresponden a hombres. Reconocer las señales, preguntar y acompañar puede ser clave para llegar a tiempo.

“Estoy bien”, “solo estoy cansado” o “no quiero hablar”. Estas frases no significan necesariamente que exista una crisis. Sin embargo, cambios marcados en el comportamiento, aislamiento o desesperanza pueden ser señales que no deberían ignorarse.

En Ecuador se registraron 1 172 muertes por suicidio en 2024 y el 76,7% correspondió a hombres, según los últimos datos disponibles del INEC.

La problemática continúa vigente. Solo en enero de 2026, el ECU 911 coordinó 116 emergencias relacionadas con intentos autolíticos en el país.

En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la cifra pone sobre la mesa una pregunta más útil, ¿cómo ayudar a un hombre que no dice que necesita ayuda?

Preguntar también puede prevenir

La psicóloga Johanna Salazar, consultada por Teleamazonas.com, explica que familiares y amigos pueden desempeñar un papel importante al identificar cambios y abrir espacios para hablar.

"Como familia es importante desmitificar el tema, dejar el tabú de hablar del suicidio" Johanna Salazar, psicóloga clínica.

En lugar de quedarse con un “¿estás bien?”, se puede preguntar: “Te he notado diferente, ¿qué está pasando?” o “¿quieres contarme qué te está preocupando?”

Además, preguntar directamente si una persona está pensando en suicidarse no provoca esos pensamientos. Hablar del tema puede abrir una puerta para pedir ayuda.

No siempre hay que tener la respuesta

Frases como “sé fuerte”, “échale ganas” o “hay gente que está peor” pueden minimizar lo que la persona siente.

Escuchar sin juzgar, mantenerse cerca y acompañarla a buscar ayuda profesional puede ser mucho más útil.

"Esas frases aunque vienen de una buena intención solo cierran la conversación" Johanna Salazar, psicóloga clínica.

Si existe riesgo inmediato, la persona no debe quedarse sola y se debe buscar ayuda de emergencia. En Ecuador se puede llamar al 911.

Prevenir no significa tener todas las respuestas. A veces comienza con algo mucho más sencillo, notar un cambio, quedarse y preguntar una vez más “¿cómo estás, de verdad?”, señala la experta.