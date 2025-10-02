Docentes podrán acceder a cursos y capacitaciones gratis; ¿cómo inscribirse?

Docentes de Ecuador podrán capacitarse de manera gratuita en 55 cursos ofrecidos por el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

A través del portal 'Mecapacito' se ofrecerán capacitaciones en cinco competencias: didáctica, digital, disciplinar, pedagógica y socioemocional.

Las inscripciones son gratuitas y están habilitadas hasta el 5 de octubre de 2025. El registro se debe completar en línea a través del sitio web oficial.

Los cursos empezarán el 8 de octubre a través del sitio web 'Mecapacito', donde constan cursos, recursos y soluciones tecnológicas.

Algunos cursos dentro de la oferta para los docentes son: Formación en Artes para docentes; Estrategias didácticas para la enseñanza de Historia; y Fortalecimiento de las capacidades lingüísticas en Lengua y Literatura, orientados a promover una enseñanza integral, crítica y creativa.

También hay alternativas especializadas como: el Programa de formación para profesionales UDAI; Gestión de bibliotecas como espacios de educación no convencionales; Fortalecimiento de la habilidad Speaking en inglés; y Metodologías de la investigación aplicadas al proceso de aprendizaje, que fortalecen la práctica pedagógica y la educación inclusiva.