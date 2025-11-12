Quito: ¿Cuándo se inician las inscripciones para el Bachillerato Virtual Acelerado?

Del 18 al 28 de noviembre del 2025 estarán abiertas las inscripciones para el programa de Bachillerato Acelerado “Quito Vuelve al Aula”, una iniciativa gratuita y virtual del Municipio de Quito, indicó la entidad este miércoles 12 de noviembre.

El proyecto busca ofrecer nuevas oportunidades educativas a personas mayores de 18 años que deseen culminar sus estudios. Está dirigido a quienes, por motivos personales, laborales o económicos, no pudieron terminar la educación básica o el bachillerato en su momento.

Puntos habilitados

Las inscripciones podrán realizarse en tres puntos habilitados en la ciudad: la Unidad Educativa Municipal Quitumbe (avenida Morán Valverde y Rumichaca Ñan), la Unidad Educativa Municipal Humberto Mata Martínez (avenida El Inca y Nogales) y la Secretaría de Educación (calle Mejía y Guayaquil).

Entre los requisitos se solicita presentar las promociones originales de los últimos años cursados —ya sea de primaria o secundaria, según el caso—, una copia a color de la cédula de identidad con tipo de sangre y dos correos electrónicos de contacto.

El Bachillerato Acelerado “Quito Vuelve al Aula” se desarrolla completamente en modalidad virtual y cada nivel tiene una duración de cinco meses. De esta forma, los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo, conciliando sus responsabilidades personales con la meta de concluir su formación académica.