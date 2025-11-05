Recomendaciones para no ser estafado con el incentivo emprende del Gobierno Nacional

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones informó este miércoles 5 de noviembre del 2025 que no está realizando ningún levantamiento de información mediante enlaces externos, formularios de pago o intermediarios particulares para una supuesta inscripción al programa Incentivo Emprende.

"En los últimos días se ha detectado la circulación de mensajes falsos en redes sociales, grupos de mensajería y páginas no oficiales que promocionan enlaces denominados Levantamiento en territorio. Personas ajenas a la institución están utilizando de manera indebida el nombre del Ministerio y del programa Incentivo Emprende para obtener datos personales o dinero de forma fraudulenta", advierte.

Según el pronunciamiento de la entidad se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones y se pide tomar precauciones:

Están circulando enlaces y mensajes falsos sobre Incentivo Emprende

No se está realizando registros ni cobros por ningún enlace externo

Consultar siempre la información solo en los canales oficiales

No compartir ni acceder a enlaces sospechosos

La Cartera de Estado recalcó que toda la información oficial sobre programas, incentivos y convocatorias del Ministerio se difunde únicamente a través de los canales oficiales, por lo que se invita a no compartir ni acceder a enlaces no verificados, y a denunciar cualquier intento de estafa antes las autoridades competentes.

Finalmente, el Ministerio agradece a todas las personas que se registraron de manera legítima durante el proceso oficial del Incentivo Emprende e informa que los formularios oficiales ya se encuentran cerrados.