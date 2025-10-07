Ministerio de Desarrollo Humano alerta de estafa por supuesta inscripción para 'Bono Mujer'

Las estafas en línea se han incrementado en Ecuador

El Ministerio de Desarrollo Humano del Ecuador alertó sobre una estafa por la entrega de una falsa transferencia económica demoninada 'Bono Mujer'. La información empezó a circular en redes sociales con enlaces fraudulentos.

En las redes sociales, la Cartera de Estado reiteró que el 'Bono Mujer' no existe e instó a la ciudadanía a no compartir información falsa o ingresar sus datos personales en enlaces.

"El Gobierno Nacional no entrega ningún 'Bono Mujer', no enviamos mensajes por WhatsApp ni solicitamos tus datos personales por mensajes de texto", señaló el Ministerio.

También compartió capturas de los mensajes de WhatsApp, donde se muestran los mensajes de estafas que incentivaban a las personas a inscribirse.

Los estafadores señalaban que el presidente Daniel Noboa supuestamente había anunciado un bono para las mujeres de Ecuador con un monto de 700 dólares.

Para acceder a esta falsa transferencia económica, esta red de estaba adjuntaba un link que direccionaba a un formulario. En el portal fraudulento se destacaba que el 'Bono Mujer' era válido hasta el 15 de octubre.

En Ecuador existen los siguientes bonos y pensiones sociales:

Bono de Desarrollo Humano

Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable

Pensión para Adultos Mayores

Pensión Mis Mejores Años

Pensión para Personas con Discapacidad

Bono Joaquín Gallegos Lara

Pensión Toda una Vida

Además, como parte de las medidas económicas y sociales del presidente Daniel Noboa se implementaron transferencias monetarias temporales para grupos sociales específicos. Entre los cuales se encuentra el Bono Raíces, ‘Catta-Nuevo-Ecuador‘, ‘Programa Incentivo Emprende‘ y ‘Ecuatorianos en Acción‘.