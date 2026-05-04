Se inician las clases en la Costa y Galápagos: ¿Qué niveles regresan a las aulas este 4 de mayo?

Los estudiantes del régimen Costa - Galápagos regresarán a las aulas de manera escalonada.

Los estudiantes del régimen Costa - Galápagos regresan a las aulas de manera escalonada desde este lunes 4 de mayo de 2026.

Alrededor de dos millones de estudiantes volverán a clases en más de 9 000 escuelas y colegios en ambas regiones.

Este lunes regresan a las aulas los estudiantes de los tres años de bachillerato y los más pequeños, del nivel inicial.

Cronograma de regreso a clases en Costa y Galápagos

El Ministerio de Educación estableció que el regreso a clases sea escalonado según el nivel de educación.

4 de mayo: Bachillerato (1°, 2° y 3°) e Inicial (3 y 4 años)

Bachillerato (1°, 2° y 3°) e Inicial (3 y 4 años) 5 de mayo: EGB Superior (8°, 9° y 10°) y Preparatoria (1° EGB)

EGB Superior (8°, 9° y 10°) y Preparatoria (1° EGB) 6 de mayo: EGB Media (5°, 6° y 7°) y EGB Elemental (2°, 3° y 4°)

Feriados para estudiantes

Durante el año lectivo 2026 - 2027 los estudiantes tendrán ocho días de feriado fijados en el calendario académico.