Se inician las clases en la Costa y Galápagos: ¿Qué niveles regresan a las aulas este 4 de mayo?
Los estudiantes regresarán a clases de manera escalonada en las instituciones educativas de la Costa y Galápagos.
Los estudiantes del régimen Costa - Galápagos regresarán a las aulas de manera escalonada.
Ministerio de Educación
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Fecha de publicación
04 may 2026 - 07:32
Los estudiantes del régimen Costa - Galápagos regresan a las aulas de manera escalonada desde este lunes 4 de mayo de 2026.
Alrededor de dos millones de estudiantes volverán a clases en más de 9 000 escuelas y colegios en ambas regiones.
Este lunes regresan a las aulas los estudiantes de los tres años de bachillerato y los más pequeños, del nivel inicial.
Cronograma de regreso a clases en Costa y Galápagos
El Ministerio de Educación estableció que el regreso a clases sea escalonado según el nivel de educación.
- 4 de mayo: Bachillerato (1°, 2° y 3°) e Inicial (3 y 4 años)
- 5 de mayo: EGB Superior (8°, 9° y 10°) y Preparatoria (1° EGB)
- 6 de mayo: EGB Media (5°, 6° y 7°) y EGB Elemental (2°, 3° y 4°)
Feriados para estudiantes
Durante el año lectivo 2026 - 2027 los estudiantes tendrán ocho días de feriado fijados en el calendario académico.
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