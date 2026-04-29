Informe revela cuánto cuesta comer sano en Ecuador

En las comunidades rurales la desnutrición crónica infantil es más alta.

La buena alimentación escolar es un elemento clave para el desarrollo de la niñez con desnutrición crónica en Ecuador, ya que puede ayudar a la concentración, el rendimiento académico y el desarrollo cognitivo, según un estudio de World Vision.

El informe, 'Hambre, nutrición y seguridad alimentaria y su efecto en el desarrollo de las niñas y niños entre 7 y 10 años', muestra que la alimentación de los menores presenta diferencias según el territorio y que intervenir es "altamente rentable".

Según los expertos, los primeros 1 000 días son los más relevantes para poder promover las capacidades cognitivas, físicas y desarrollo de los niños.

Restricciones para familias en pobreza o pobreza extrema

El estudio se basó en una muestra de 600 niñas y niños entre los 7 y los 10 años que viven en 13 de las 24 provincias y los resultados evidencian una desigualdad nutricional que está marcada por la pobreza.

Esteban Lasso, director para Ecuador de World Vision, señaló que para tener una alimentación nutritiva se requieren unos USD 3,18 diarios, por persona, lo que no está al alcance de quienes viven en la pobreza o en la pobreza extrema.

Por ejemplo, en la Costa se identificó un mayor consumo de alimentos de alto contenido energético, incluidos productos procesados, lo que limita la calidad nutricional de la dieta.

Falta de regulación en bares escolares

En la Sierra, si bien se observó una mayor diversidad alimentaria, esta sigue siendo insuficiente para garantizar una dieta equilibrada.

Mientras que en la Amazonía, hay menor diversidad alimentaria y mayores limitaciones en el acceso a alimentos nutritivos.

El estudio también reveló que existe una falta de vigilancia en la implementación de la regulación de los bares escolares, ya que detectaron que en estos sitios se venden alimentos ultraprocesados y no proteína, verduras ni frutas.