Becas para maestrías en España 2026: Cómo postular desde Ecuador

Los ecuatorianos pueden postular para acceder a una beca de maestría en la Universidad de Nebrija, en España.

La Universidad Nebrija, en conjunto con el Ministerio de Educación (MINEDUC), abrió una convocatoria para otorgar 150 becas dirigidas a ecuatorianos interesados en cursar maestrías presenciales en España.

El programa contempla un financiamiento del 30% del costo de matrícula y forma parte de una estrategia de cooperación internacional para fortalecer la formación de cuarto nivel.

Los interesados podrán postular hasta el 15 de mayo de 2026 a través de la plataforma oficial de la SENESCYT.

Carreras y áreas de estudio para las becas en España

La convocatoria incluye más de 15 programas de maestría en áreas como:

Comunicación

Administración

Finanzas

Marketing y publicidad

Sostenibilidad Neuropsicología

Estas opciones responden a la demanda de perfiles especializados en un mercado laboral cada vez más competitivo.

Crece el interés por estudiar en el exterior

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), cerca de 30 000 ecuatorianos viajaron al exterior en 2024 por motivos de estudio, lo que representa el 1,8% de las salidas internacionales.

Esta tendencia evidencia el interés creciente por acceder a formación académica internacional, especialmente en países como España.

Requisitos para postular

Los aspirantes deberán enviar su documentación al correo: internacional@nebrija.es con los siguientes datos:

Copia del pasaporte o de la cédula de identidad expedida por la autoridad competente del país de origen del solicitante.

o de la expedida por la autoridad competente del país de origen del solicitante. Copia del título de tercer nivel de grado (licenciatura o ingeniería). Para los casos en los cuales ya se haya graduado pero su título está en proceso de emisión, deberá adjuntar un certificado de la Universidad que indique este particular, en todo caso el Diploma deberá ser aportado en los veinte días siguientes a la formalización de la matrícula.

de grado (licenciatura o ingeniería). Para los casos en los cuales ya se haya graduado pero su título está en proceso de emisión, deberá adjuntar un certificado de la Universidad que indique este particular, en todo caso el Diploma deberá ser aportado en los veinte días siguientes a la formalización de la matrícula. Copia del Certificado o récord académico del título de tercer nivel de grado (licenciatura o ingeniería) donde consten las asignaturas cursadas con la calificación obtenida.

del título de tercer nivel de grado (licenciatura o ingeniería) donde consten las asignaturas cursadas con la calificación obtenida. Registro del título de tercer nivel de grado (licenciatura o ingeniería) en el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC). Si la titulación presentada no está vigente en el país de origen, será necesario presentar el plan de estudios.

del (licenciatura o ingeniería) en el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC). Si la titulación presentada no está vigente en el país de origen, será necesario presentar el plan de estudios. Currículum Vitae

En caso de documentos en otros idiomas, deberán contar con traducción oficial.

Cooperación internacional y formación académica

El programa se enmarca en iniciativas como Globo Común, que busca ampliar el acceso a educación superior en el extranjero mediante alianzas entre instituciones.

Desde la Universidad Nebrija señalaron que estas becas apuntan a fortalecer el perfil académico de los profesionales ecuatorianos y ampliar sus oportunidades laborales a nivel global.

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de mayo de 2026 para quienes busquen cursar estudios de maestría en España.