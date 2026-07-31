Reimberg revela irregularidades en hospitales públicos de Guayaquil, tras recorrido

Ministro del Interior revela irregularidades en hospitales públicos de Guayaquil, tras recorrido este 31 de julio.

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, advirtió a "las mafias" que, según él se encuentran en los hospitales, que el Gobierno no permitirá que sigan llegando y atentando contra la vida de los ecuatorianos.

Las declaraciones fueron emitidas la mañana de este 31 de julio, durante un recorrido por el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, ubicado en el suburbio de Guayaquil.

En la visita al lugar también participó el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga. De acuerdo con las autoridades, el recorrido tuvo como objetivo verificar la situación del hospital y atender inquietudes ciudadanas sobre el sistema de salud.

Policía inspecciona farmacias de la zona

"Hemos dispuesto que 200 efectivos de la Policía empiecen a ingresar a varias farmacias de la zona en las que hemos identificado se estarían vendiendo medicamentos del hospital que deberían ser entregados de forma gratuita a los pacientes", indicó.

Agregó que, tras las inspecciones a realizarse en diferentes hospitales, "caerán todos los que tengan que caer, y a los que quieran mandar sus maletines con plata, sepan que eso no funciona con este Gobierno", advirtió.

Reimberg aseguró además, que los médicos que quieran trabajar de manera honesta van a ser protegidos.

Operativos dejan farmacias clausuradas

En cuanto al desabastecimiento de medicinas que denuncian los pacientes, el Ministro indicó que se ingresará a las bodegas de los centros médicos para proceder con las revisiones correspondientes.

Reimberg adelantó que los operativos ya dejan hasta el momento dos farmacias clausuradas por distintas irregularidades, entre ellas venta de medicamentos del sistema público, productos sin registro sanitario y medicamentos en malas condiciones.

Reimberg asegura que los responsables caerán

Lo mismo sucedió, agregó Reimberg, en una farmacia y dos carpas de venta de medicamentos, cercanas a la maternidad del Guasmo donde también se realizó un recorrido e inspección.

"Se ha dispuesto que se tome la numeración de los medicamentos encontrados para determinar de qué bodega, de qué hospital salieron y quienes fueron las personas que desapacharon las medicinas. Todos los involucrados deben pagar por lo que están haciendo", concluyó.