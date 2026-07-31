Reciben con disparos a John Reimberg durante operativo que dejó 10 detenidos

Un operativo contra una presunta organización dedicada al narcotráfico, delincuencia organizada y tráfico ilegal de combustible terminó con disparos al momento de la intervención.

La acción, liderada por el ministro del Interior, John Reimberg, permitió la detención de 10 personas, entre ellas un sargento activo de la Policía Nacional, investigado por presuntamente colaborar con la estructura.

Operativo se desarrolló tras 17 meses de investigación

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó el operativo Gran Fénix 050, resultado de 17 meses de investigaciones.

Las diligencias se realizaron de forma simultánea en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Tungurahua, con el objetivo de desarticular una presunta organización vinculada al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

El tenso enfrentamiento y el reclamo del Ministro

Durante una de las intervenciones, el ministro John Reimberg informó que los uniformados fueron recibidos con disparos.

En videos difundidos por la propia autoridad también se observa al ministro increpar a una de las personas detenidas, a quien responsabilizó de haber accionado un arma de fuego durante el operativo.

Diecinueve allanamientos en tres provincias

Las unidades especializadas ejecutaron 19 allanamientos en Esmeraldas, Atacames, Muisne, Manta y Ambato. Como resultado fueron detenidas 10 personas, quienes son investigadas por su presunta participación en una organización que habría operado desde las costas de Esmeraldas y Manabí.

OTRO GOLPE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y AL NARCOTRÁFICO EN ESMERALDAS, MANABÍ Y TUNGURAHUA: DIEZ PERSONAS DETENIDAS.



Luego de 17 meses de investigación, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, desarticuló en 19 allanamientos, una organización… pic.twitter.com/OSxmuGE160 — John Reimberg (@JohnReimberg) July 31, 2026

Según las investigaciones, la estructura era presuntamente liderada por Patricia Liliana E. Z., quien habría coordinado las actividades junto con los hermanos Brayan Guillermo E. y Luis Darwin E..

La organización utilizaba rutas marítimas para el acopio y transporte de sustancias sujetas a fiscalización, además de una red de financiamiento, abastecimiento de combustible y logística terrestre.

Un sargento activo figura entre los investigados

Uno de los detenidos es el sargento de Policía David Orlando Z. V., alias "Mi Sub", quien se encontraba en servicio activo. De acuerdo con la investigación, el uniformado presuntamente coordinaba el abastecimiento y la distribución de combustible para las embarcaciones utilizadas por la organización.

Las autoridades indicaron que el caso seguirá el trámite correspondiente tanto en el ámbito judicial como en el disciplinario, mientras avanzan las investigaciones para determinar su grado de participación.

La investigación se relaciona con decomisos de droga

La Policía señaló que esta organización tendría relación con importantes incautaciones realizadas entre marzo y noviembre de 2025.

En ese periodo fueron decomisadas 1,4 toneladas de clorhidrato de cocaína, 142 pomas de combustible líquido derivado de hidrocarburos, tres embarcaciones, un camión, además de armas de fuego, cartuchos y otros elementos utilizados en actividades ilícitas.

Durante el operativo de este jueves también se incautaron USD 10 000 en efectivo, un arma de fuego corta, 111 cartuchos, una alimentadora, nueve teléfonos celulares, un radio satelital, un sistema de videovigilancia y documentación que será incorporada al proceso investigativo.

Reimberg se pronunció tras el operativo

Luego de las detenciones, el ministro John Reimberg se pronunció a través de su cuenta en la red social X. "Hemos sido claros, el que traiciona el uniforme, traiciona al país, y este mal policía tendrá el castigo que merece, así como los otros miembros de esta organización", escribió.

Las investigaciones continúan para establecer la posible participación de otras personas y determinar el alcance de las operaciones de esta presunta organización delictiva en el país.