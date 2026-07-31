Asesinan a un joven en el sector de Obrero Independiente, suroriente de Quito

Un joven fue asesinado mientras estaba estacionado en su motocicleta en el Obrero Independiente.

Un joven fue asesinado mientras estaba estacionado en una motocicleta en el sector del Obrero Independiente, en el suroriente de Quito, la noche del jueves 30 de julio de 2026.

El ataque armado se registró poco antes de las 23:00 en la calle S5C, entre Nicolás Aguilera y E16, en el circuito Puengasí.

La víctima es un joven de 19 años, identificado como Kevin Alexander Medina Zambrano.

De acuerdo con las autoridades, el joven recibió cuatro disparos a la altura de la cabeza y cayó sobre la vereda.

En el sitio lo hallaron moradores de la zona, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios; sin embargo, el joven murió en la escena.

Personal de la Policía Nacional acudió al sitio para acordonar la escena y levantar indicios del crimen.