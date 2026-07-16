Abren 1 500 vacantes para docentes para trabajar cerca de casa en la Sierra y Amazonía

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minendec) abrió el proceso de Sectorización Docente General Sierra–Amazonía 2026, que permitirá a maestros con nombramiento definitivo postular a cerca de 1 500 vacantes para trasladarse a instituciones educativas más cercanas a su domicilio.

Las postulaciones estarán habilitadas únicamente el 16 y 17 de julio de 2026.

El objetivo es facilitar que los docentes reduzcan los tiempos de traslado hacia sus lugares de trabajo y fortalezcan su vínculo con las comunidades educativas donde prestan sus servicios.

¿Quiénes pueden participar?

El proceso está dirigido exclusivamente a docentes con nombramiento definitivo que cumplan con las condiciones establecidas por la cartera de Estado.

Los aspirantes podrán revisar las vacantes disponibles y seleccionar aquellas que se ajusten a sus preferencias dentro del sistema habilitado para este proceso.

Requisito Detalle Nombramiento definitivo Ser docente con nombramiento definitivo. Tiempo mínimo de permanencia Haber laborado al menos dos años calendario consecutivos en la misma institución educativa. Sin sumario administrativo No encontrarse inmerso en un proceso disciplinario. Sin comisión de servicios No estar en comisión de servicios al momento de la postulación. Fechas de postulación 16 y 17 de julio de 2026. Postulación A través del portal oficial de Sectorización Docente del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Postulaciones solo durante dos días

Las inscripciones estarán disponibles el 16 y 17 de julio de 2026 a través del portal oficial de Sectorización Docente.

En la plataforma, los docentes podrán consultar las plazas habilitadas para el régimen Sierra–Amazonía y completar su postulación.

Los resultados de esta política muestran que durante 2025 un total de 1 619 docentes accedieron a la sectorización.

De ellos, 947 pertenecieron al régimen Costa–Galápagos y 672 al régimen Sierra–Amazonía.

Beneficios en 2026

En el primer trimestre de 2026, otros 797 docentes del régimen Costa–Galápagos también fueron beneficiados con este mecanismo de movilidad, según cifras oficiales del Ministerio.

Los docentes interesados deberán verificar que cumplen con todos los requisitos antes de iniciar el proceso de inscripción, ya que la plataforma validará las condiciones establecidas para acceder a una de las vacantes disponibles.

Portal oficial para la inscripción

Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través del portal oficial del Ministerio durante las fechas establecidas.

Una vez concluido el plazo, la entidad continuará con la evaluación de las solicitudes conforme al cronograma del proceso.