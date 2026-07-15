CES interviene la Universidad Amawtay Wasi y suspende a sus máximas autoridades

Fachada de la Universidad Amawtay Wasi, ubicada en la av. Cristóbal Colón y Juan León Mera, en Quito.

El Consejo de Educación Superior (CES) resolvió este miércoles 15 de julio de 2026 iniciar el proceso de intervención de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.

La decisión implica la suspensión de las máximas autoridades de la institución y la designación de una comisión que asumirá temporalmente su administración.

La medida fue aprobada en segundo debate durante la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Pleno del CES, luego de que el organismo concluyera que se configuraron simultáneamente tres causales previstas en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

¿Por qué el CES intervino la Universidad Amawtay Wasi?

Según la resolución del CES, la intervención responde a presuntas irregularidades relacionadas con el funcionamiento institucional de la universidad.

Las causales invocadas por el organismo son:

El presunto incumplimiento de disposiciones contempladas en la Constitución, la LOES y la normativa vigente en educación superior.

La existencia de irregularidades académicas, administrativas y económico-financieras que afectarían el normal funcionamiento de la institución.

Situaciones que vulnerarían los derechos de la comunidad universitaria y que no habrían podido resolverse mediante mecanismos internos.

El CES señaló que la intervención constituye una medida cautelar y temporal cuyo objetivo es garantizar la continuidad de los procesos académicos y administrativos, así como proteger el patrimonio institucional.

¿Qué implica la intervención?

Como parte del proceso, el Pleno del CES dispuso la suspensión de las máximas autoridades de la universidad y la conformación de una Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI).

Esta comisión asumirá la rectoría de la institución durante el período de intervención y será la encargada de implementar las medidas necesarias para corregir las observaciones detectadas.

El procedimiento aplicado corresponde al artículo 45 del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas, que establece las acciones a seguir cuando exista una situación considerada grave para el funcionamiento de una institución de educación superior.

La intervención ocurre en medio de una crisis presupuestaria

La decisión del CES se produce en un contexto de dificultades financieras para la Universidad Amawtay Wasi. La institución ha señalado que enfrenta una reducción del 69 % en los recursos asignados por el Gobierno para el ejercicio fiscal de 2026.

En días previos a la resolución, el Rectorado de la universidad emitió un pronunciamiento público en el que rechazó cualquier vinculación política de la institución y defendió su carácter académico e intercultural.

"Amawtay Wasi no responde a partidos políticos, candidaturas, agendas electorales ni intereses ajenos a su misión institucional", señaló el comunicado difundido el pasado 13 de julio.

Asimismo, las autoridades universitarias aseguraron que los espacios académicos no serán utilizados para actividades de proselitismo político.