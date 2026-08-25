Muere Silvia Buendía, activista por los derechos humanos en Ecuador

Durante décadas fue una de las figuras más reconocidas en la defensa de los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTI y los derechos humanos

Familiares, amigos y personas cercanas confirmaron el fallecimiento de Silvia Elena Buendía Silva, nacida en Guayaquil el 9 de octubre de 1967.

Buendía construyó una trayectoria que combinó el ejercicio del derecho, el activismo y la participación en el debate público.

Durante años defendió causas relacionadas con la igualdad, los derechos de las mujeres y la diversidad sexual.

Estudió en el Colegio Alemán Humboldt y se graduó como abogada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Trayectoria en medios y la política

Buendía tuvo una amplia presencia en medios de comunicación. Fue columnista y participó en distintos espacios de televisión, entre ellos los programas Así Somos y Ventana Ciudadana.

Además, militó en Ruptura de los 25, fue candidata a la Asamblea Nacional y posteriormente estuvo vinculada al Movimiento Construye.

Desde 2017 formó parte de la Comisión Nacional Anticorrupción.

Mensajes de despedida tras su fallecimiento

Tras conocerse la noticia, varias personas vinculadas al activismo, el periodismo y el derecho expresaron mensajes de condolencia.

La abogada constitucionalista Lolo Miño recordó los años en los que compartió con Buendía la aspiración de construir un país más igualitario.

La periodista Carla Maldonado también lamentó su fallecimiento y destacó su papel dentro del feminismo y la defensa de los derechos de las personas LGBTI en Ecuador.