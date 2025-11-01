Plataforma de préstamos hipotecarios y quirografarios del Biess estarán suspendidos
Por un mantenimiento tecnológico el Biess suspende su sistema de créditos durante el primer fin de semana de noviembre.
Plataforma de créditos del Biess se suspende por mantenimiento
Biess
01 nov 2025 - 16:46
Un "mantenimiento de infraestructura tecnológica" dejará fuera de servicio por más de 24 horas los sistemas de préstamos hipotecarios y quirografarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).
Así lo dio a conocer la entidad este sábado 1 de noviembre a través de sus redes sociales, donde alertó que esta interrupción empezó a las 15:00 de este sábado y se extenderá hasta las 23:00 del domingo 2 de noviembre.
Con esta suspensión todos los usuarios del Biess, es decir afiliados, jubilados y pensionista no podrán acceder a estos servicios en la plataforma.
La página web se habilitará cerca de la media noche del domingo previo a los días de feriado nacional del lunes 3 y martes 4 de noviembre.
Los créditos hipotecarios y quirografarios son uno de los principales productos que el Biess ofrece a sus usuarios. Ambos créditos se diferencian principalmente en su propósito, monto, plazo y garantía requerida.
El préstamo hipotecario está destinado a la adquisición, construcción o remodelación de vivienda, estos préstamos utilizan el bien inmueble como garantía física (hipoteca).
Por su lado, los quirografarios son créditos de consumo, ágiles y sencillos, que no requieren una garantía física, sino que se respaldan con los fondos de reserva y/o cesantía acumulados por el solicitante.
