Plataforma de préstamos hipotecarios y quirografarios del Biess estarán suspendidos

Un "mantenimiento de infraestructura tecnológica" dejará fuera de servicio por más de 24 horas los sistemas de préstamos hipotecarios y quirografarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Así lo dio a conocer la entidad este sábado 1 de noviembre a través de sus redes sociales, donde alertó que esta interrupción empezó a las 15:00 de este sábado y se extenderá hasta las 23:00 del domingo 2 de noviembre.

Con esta suspensión todos los usuarios del Biess, es decir afiliados, jubilados y pensionista no podrán acceder a estos servicios en la plataforma.

La página web se habilitará cerca de la media noche del domingo previo a los días de feriado nacional del lunes 3 y martes 4 de noviembre.

Los créditos hipotecarios y quirografarios son uno de los principales productos que el Biess ofrece a sus usuarios. Ambos créditos se diferencian principalmente en su propósito, monto, plazo y garantía requerida.

El préstamo hipotecario está destinado a la adquisición, construcción o remodelación de vivienda, estos préstamos utilizan el bien inmueble como garantía física (hipoteca).

Por su lado, los quirografarios son créditos de consumo, ágiles y sencillos, que no requieren una garantía física, sino que se respaldan con los fondos de reserva y/o cesantía acumulados por el solicitante.