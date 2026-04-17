¡Trabajo en EE.UU. para docentes ecuatorianos! Sueldos de hasta USD 70 000

Sueldos de hasta usd 70 000 y opción de viajar con tu familia

La iniciativa busca cubrir vacantes en áreas clave dentro del sistema educativo estadounidense, especialmente en estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. El objetivo es incorporar talento internacional que fortalezca la enseñanza y promueva el intercambio cultural.

Los docentes seleccionados podrán trabajar en instituciones públicas con condiciones similares a las de profesores locales. Además, el programa contempla contratos de al menos dos años, lo que brinda estabilidad y experiencia internacional.

Salarios y beneficios

Uno de los mayores atractivos del programa es el ingreso económico. Los sueldos van desde 42 000 hasta 70 000 dólares anuales, dependiendo del perfil del docente.

A esto se suma un paquete de beneficios que facilita la adaptación en el extranjero. El programa no solo cubre aspectos laborales, sino también personales y familiares.

Beneficios del programa:

Seguro médico completo

completo Pasajes aéreos de ida y vuelta

de ida y vuelta Apoyo en el proceso de visa

Posibilidad de viajar con cónyuge e hijos

Acompañamiento durante la adaptación

durante la Experiencia internacional en aulas multiculturales

Las áreas con mayor demanda incluyen educación primaria, matemáticas, ciencias, educación especial y programas de inmersión en español.

Requisitos para aplicar

El programa está dirigido a docentes en ejercicio que cumplan con ciertos criterios. La selección es rigurosa, ya que busca profesionales preparados para adaptarse a un entorno educativo diferente.

Requisitos principales:

Nivel avanzado de inglés

Mínimo dos años de experiencia docente (después del título)

(después del título) Estar trabajando actualmente como docente

actualmente como Licencia de conducir vigente

vigente Disponibilidad para vivir en EE.UU. al menos dos años

El proceso de aplicación es gratuito y se realiza en línea a través del portal oficial de la organización.

Charla informativa en Quito

Para resolver dudas y orientar a los interesados, se realizará una charla presencial en el JW Marriott Quito el próximo 16 de mayo de 2026 a las 10:00.

Durante el evento se explicarán los pasos del proceso, requisitos y detalles del programa. Según representantes de reclutamiento, esta es una oportunidad para fortalecer habilidades pedagógicas en contextos internacionales.

El interés por docentes latinoamericanos ha crecido en Estados Unidos, especialmente por la necesidad de fortalecer el bilingüismo en las aulas.

Para los ecuatorianos, esta convocatoria representa una puerta abierta a mejores condiciones laborales y crecimiento profesional. Más que un empleo, es una experiencia de vida que puede marcar el futuro de quienes decidan dar el paso.