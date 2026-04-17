Habilitan la vía Alóag-Santo Domingo tras limpieza de la vía

Un bus resultó afectado por el deslizamiento de lodo y rocas

La vía Alóag-Santo Domingo se habilitó al tránsito vehicular la mañana de este viernes 17 de abril del 2026, tras permanecer cerrada durante horas por múltiples deslizamientos de tierra.

La vía se cerró debido a deslizamientos de tierra se registran en los kilómetros 54, 26 y 22 provocados por las fuertes lluvias la noche del jueves 16.

Maquinaria de la Prefectura de Pichincha trabajó en el sitio para retirar los escombros y habilitar la vía.

Un bus afectado

Un deslizamiento de tierra afectó a un bus de pasajeros. Dos personas resultaron heridas, detalló el organismo de socorro.

Las rocas impactaron a un bus de la cooperativa San Francisco en el kilómetro 36 de la vía Alóag–Unión del Toachi (E20), en el cantón Mejía, sector Alóag.

De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo trasladaba a 33 pasajeros al momento del suceso.